Sherine

Le syndicat des métiers de la musique égyptien a décidé de suspendre la chanteuse Sherine pour une durée de deux mois. Aucune autorisation de spectacle ne lui sera délivrée pendant cette période. La chanteuse Sherine Abdelwahab est suspendue deux mois. Tout a commencé quand la chanteuse égyptienne a évoqué le fleuve du Nil durant un de ses concerts au Liban. «Ne buvez pas l’eau du Nil, vous risquez de tomber malade», s’est-elle adressée à une jeune demoiselle du public. Cette déclaration n’est pas passée inaperçue. Elle lui a même porté préjudice dans son pays. L’artiste a été convoquée par la police pour ces propos jugés irresponsables et portant atteinte à l’image du pays.



U2

“Songs of Experience”, le 14ème album studio de U2, s’est installé en tête du classement Billboard 200 des meilleures ventes d’album aux Etats-Unis diffusé lundi. Le groupe irlandais, avec plus de 185.000 albums vendus dans sa première semaine de commercialisation selon les données de Nielsen Music, réalise une performance sans égale en 2017 pour un album rock dans un marché dominé par le hip-hop et la R’n’B. “Songs of Experience” est le huitième album de U2 à se hisser à la première place du Billboard.