Festival de la

poésie de Charjah



La 16ème édition du Festival de la poésie Nabati de Charjah s'est ouverte, dimanche soir, avec la participation de plus de 50 poètes représentant 15 pays arabes dont le Maroc. Le Royaume est représenté à cet événement culturel, inauguré par Cheikh Sultan Ben Mohamed Al Qasimi, émir de Charjah et membre du Conseil suprême de l'Etat des Emirats arabes unis, par le poète Mohamed Moutna qui participera jeudi à une soirée de poésie au théâtre de la ville de Charjah.

La cérémonie d'ouverture de ce festival qui se poursuit jusqu'au 8 février, a été marquée par des lectures de poésie diversifiées et par des hommages rendus à des créateurs dans le domaine de la poésie populaire arabe.

Au programme de cet événement figurent nombre de soirées de poésie qui seront animées par une pléiade de poètes du monde arabe ainsi que des colloques sur l'héritage poétique aux Emirats arabes unis.



FNM



La Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) et le musée nationale d'Oman ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d'accord visant à consolider et développer leur coopération dans le domaine de la culture et des musées et ce, sur la base du respect du principe des intérêts mutuels.

Signé par le président de la FNM, Mehdi Qotbi et le directeur général du musée nationale d'Oman, Jamal Ibn Hassan Al Moussaoui, le mémorandum prévoit la consécration des principes de coopération bilatérale, notamment dans le développement des manifestations culturelles et muséales d’intérêt commun.

Le texte vise aussi le renforcement des relations de coopération entre les deux établissements, à travers l'échange de l'expertise, le développement des musées sur le long terme, la prestation des services de consultation, la consolidation de la coopération sociale et la compréhension mutuelle des deux cultures.