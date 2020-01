Journée d'étude



Une journée d'étude sous le thème "La Croatie comme horizon de pensée" sera organisée ce mercredi à Rabat, à l'initiative conjointe de l'Académie du Royaume du Maroc et de l'ambassade de la République de Croatie.

Cet évènement qui se tient au siège de l'académie est l’occasion de découvrir un patrimoine croate d’une richesse époustouflante dont plusieurs sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et d’explorer son potentiel en tant que carte maîtresse du développement, indique l'Académie du Royaume dans un communiqué.

Les débats de la journée seront marqués par les contributions de l'académicien Emilio Marin consacrées au sujet "Salona et Narona, deux sites archéologiques ouverts sur la Méditerranée", ainsi que par une conférence du professeur Milan Mihaljević sur "la Stèle de Baška", le plus ancien monument croate datant du 12e siècle.

En outre, le professeur Tatjana Paić-Vukić va aborder les "relations entre la République de Dubrovnik et le sultan du Maroc" avec à l'appui une collection de documents des Archives nationales de Dubrovnik.

Les organisateurs prévoient également un concert avec Lidija Bajuk Quartet qui devra interpréter des chants traditionnels originaires de la région de Medimurje, inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.



César



L'actrice française Sandrine Kiberlain présidera la 45e édition des César, a annoncé lundi l'Académie des arts et techniques du cinéma.

"Actrice incontournable du cinéma français, Sandrine Kiberlain noue depuis ses débuts sur le grand écran une véritable histoire d'amour avec le public, doublée d'une reconnaissance de ses pairs", indique l'Académie dans un communiqué.

Cette habituée des César a été désignée meilleur espoir féminin en 1996 pour son rôle dans "En avoir (ou pas)" de Laetitia Masson, et meilleure actrice en 2014 pour "9 mois ferme" d'Albert Dupontel. Elle prend le relais de la présidente de l'édition précédente, Kristin Scott Thomas.

La cérémonie se tiendra vendredi 28 février et sera présentée par l'humoriste Florence Foresti.

L’Académie des arts et techniques du cinéma, usuellement appelée l’Académie des César, comprend plus de 4700 membres répartis au sein de 10 collèges, qui chaque année, distinguent par leurs votes les artistes, les techniciens et les films qui leur ont paru les plus remarquables, en leur décernant un trophée appelé "César".