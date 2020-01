Rencontre



Une rencontre culturelle ouverte avec Mme Malika Assimi, écrivaine et poétesse, sera organisée vendredi prochain, à la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) à Marrakech, à l'occasion de la parution de son dernier livre "Encyclopédie de la civilisation de Marrakech entre deux temps".

La soirée sera modérée et animée, en plus de l'auteure, par les professeurs Hamid Mansoum, Abdelaziz Ait Bensaleh et Mohamed Bouabd.



Exposition



L’Association marocaine des photographes animaliers organise du 21 au 31 janvier courant, au Théâtre Royal de Marrakech, l'exposition "Richesse du Maroc du Sahara atlantique au Jbel Moussa méditerranéen".

Placée sous le thème "La photographie animalière au service de la sensibilisation pour le respect de la biodiversité", cette exposition itinérante a pour ambition de montrer la splendeur et la beauté de la faune marocaine, à travers des photos prises par les membres de l’association qui feront voyager le public dans les écosystèmes riches et variés du Royaume.

Elle vise ainsi à participer à une prise de conscience de la richesse de notre pays en matière de biodiversité animale, et la nécessité de préserver les espèces le caractérisant, et inciter à réfléchir aux moyens de préserver ce patrimoine naturel riche, mais extrêmement menacé par l’activité de l’homme qui constitue un vrai danger pour beaucoup d’espèces, indique un communiqué de cette association.

Cette quatrième phase, qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation culturelle "Marrakech, capitale africaine de la culture 2020", se caractérise par le lancement de la première phase du projet fédérateur intitulé "Biodiversité dans nos écoles au profit de dix établissements scolaires".

Cette exposition avait fait escale au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau (13 juillet-13 septembre 2019) et Marzouga (03 novembre-30 décembre 2019).