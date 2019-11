Spectacle



L’humoriste marocain Jalil Tijani donne rendez-vous au public marrakchi ce samedi, au Palais des congrès de la cité ocre, avec son spectacle "Jeux de société".

Cet humoriste revient sur les planches avec ce one-man-show qui avait été bien accueilli par le public après une première tournée nationale et internationale à Casablanca, Rabat, Mohammedia, Fès, Paris, Bruxelles, Genève et Lyon.

L’humoriste a voulu, à travers ce spectacle, dresser un portrait de la société marocaine via une galerie de personnages : un salarié opportuniste prêt à tout pour avoir une promotion, un fils à papa qui a fait ses études à Ibiza, une bourgeoise siliconée (très) raciste, ou encore un chauffeur de taxi pervers mais expert dans tous les domaines.



Rencontre



Marrakech abritera en cette fin de semaine, la 1ère Rencontre régionale de la nouvelle littéraire. Les séances de lecture seront modérées par Abdessadak Ch’hima.

Cet événement culturel est organisé par le Conseil de l’arrondissement Menara, l’Association Kananiche Marrakech et le Conseil communal de Marrakech.



Théâtre



La troupe "Théâtre Ayoub" a représenté sur scène mercredi, à Dar Attakafa Daoudiate à Marrakech, sa pièce de théâtre "Jrada Malha".

Ce spectacle représenté su scène avec le soutien du Conseil communal de Marrakech et en partenariat avec l’arrondissement de Guéliz, est mis en scène par Oualid Mezzouar.

Les principaux rôles de cette pièce de théâtre sont interprétés par Fayçal Kamarat, Dalila Al Hosseini, Halima Belgdaâ et Hayat Ghafiri.



Art de la

marionnette



L’experte française des marionnettes, Lucile Beaune, viendra le 23 novembre, à l’Institut français de Marrakech, expliquer en compagnie de ses invités la véritable nature des marionnettes (conception, modes d’existence, évolution, comportement, spécificité).

Le public assistera à la naissance d’une marionnette, comprendra son évolution, sa relation au marionnettiste et bien plus encore.

A la fin du spectacle, l’art de la marionnette et ses techniques n’auront plus de secrets pour le public.

A l’issue de la conférence, le public sera invité à venir mettre en pratique ce qu’il aura découvert en animant à son tour les marionnettes du spectacle.