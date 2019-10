Kurt Cobain



Le légendaire gilet vert olive du chanteur du groupe Nirvana Kurt Cobain, porté lors de l'enregistrement du concert "Unplugged" de 1993 et jamais lavé, est parti pour 334.000 dollars samedi aux enchères à New York.

Le vendeur, Garrett Kletjian, propriétaire d'une écurie de course automobile (Forty7 Motorsports), l'avait acquis il y a quatre ans pour 137.500 dollars. Ce gilet est un modèle vintage, de la marque Manhattan, aujourd'hui disparue, qui porte des marques, notamment un trou de cigarette et n'a jamais été lavé. Il était estimé entre 200.000 et 300.000 dollars par la maison d'enchères, Julien's Auctions. Le concert "Unplugged", enregistré à New York le 18 novembre 1993 pour la chaîne musicale MTV, correspond à l'apogée du groupe de rock le plus marquant des années 90, qui a cristallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge. La prestation scénique acoustique ("Unplugged" veut dire débranché) est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l'héroïne.



Pascale Roberts



Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment chez Robert Guédiguian au cinéma et dans "Plus belle la vie" à la télévision, est décédée samedi à l'âge de 89 ans, a indiqué dimanche à l'AFP son agent Babette Pouget. L'actrice est morte à Paris des suites "d'une longue maladie". Dans sa riche filmographie, on trouve notamment "Dupont Lajoie" d'Yves Boisset, "Trois hommes à abattre" de Jacques Deray, "Le Grand chemin" de Jean-Loup Hubert, ou encore "La fille de d'Artagnan" de Bertrand Tavernier, avant une collaboration régulière avec Robert Guédiguian depuis le milieu des années 1990. Elle était devenue très populaire depuis une dizaine d'années avec un rôle récurrent - celui de Wanda Legendre - dans "Plus belle la vie", "qu'elle a dû abandonner il y a deux ans pour des raisons de santé", a exposé son agent à l'AFP.