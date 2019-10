Colloque

La Maison de la poésie au Maroc et l'Association marocaine des critiques de cinéma organisent, les 8 et 9 novembre à Rabat, un colloque national sur la poésie et le cinéma. Selon les organisateurs, ce colloque vise à réunir une pléiade d’acteurs et de chercheurs s’intéressant à la poésie, au cinéma et autres disciplines artistiques pour examiner, sous des angles diversifiés, les moyens de mettre à profit les caractéristiques et les techniques respectives de chacune des deux expressions artistiques au service de l’autre. Il s’agit notamment de connaître l'influence réciproque entre la poésie et le cinéma, deux arts éloignés du point de vue outils et moyens d’expression, les points communs, les différences entre l’image poétique, l’image cinématographique et les perspectives d’échange et de collaboration entre poètes et cinéastes.



Concert

L'Institut français d'Essaouira abritera, le 8 novembre prochain, un concert de musique jazz inédit du saxophoniste Samy Thiebault et ce, pour le bonheur et le plaisir des aficionados de ce style musical parmi les Souiris et les hôtes de la cité des Alizés.

En perpétuelle quête, le saxophoniste Samy Thiébault présente son répertoire "Rebirth". Une "renaissance" à la fois personnelle et stylistique, l’affirmation d’un nouveau cycle de vie et de musique. Dans une note, l'IFE indique que c’est la notion de "Mélodie", dans un sens intime, traditionnel mais aussi universel et émotionnel, qui traverse l’album de part en part, comme un autoportrait passionné, relevant que ce sont des lignes inspirées au saxophoniste par ses racines marocaines, l’Afrique de l’ouest où il a grandi, les terres d’Amérique de Sud où son quartet a beaucoup tourné, et qu’il transfigure dans le langage du jazz de manière contemporaine et moderne.