Exposition

L'exposition "Toutankhamon, le Trésor du Pharaon", s'apprêtait à fermer ses portes à Paris dimanche soir sur un record, celui de la plus visitée de l'histoire en France, après avoir accueilli 1,42 million de visiteurs. En six mois, 1.423.170 personnes se sont pressées à la Grande halle de La Villette, dans le nord-est de Paris, pour admirer 150 objets trouvés dans la tombe du jeune pharaon qui a régné il y a plus de 3.300 ans, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Enregistrant des records de fréquentation, avec des ouvertures jusqu'à minuit, "Toutankhamon, le Trésor du Pharaon" refermait ses portes dimanche soir, en devenant officiellement l'exposition la plus visitée de l'histoire en France. Cette exposition a balayé le précédent record de fréquentation détenu par "Toutankhamon et son temps", qui avait attiré plus de 1,24 million de visiteurs en 1967 à Paris.

L'exposition de 2019 était présentée par le ministère des Antiquités égyptiennes et la société IMG, en collaboration avec le musée du Louvre, qui a notamment prêté la statue d'Amon protégeant Toutankhamon. Un système de réservation en ligne avait été mis en place et 150.000 billets avaient été vendus sur Internet avant même l'ouverture. L'exposition a attiré en grande majorité un public français, à plus de 90%.



Emmy Awards

"Game of Thrones" a certes réussi un baroud d'honneur aux Emmy Awards dimanche soir, décrochant le prix de la meilleure série dramatique pour son ultime saison, mais c'est la comédie britannique "Fleabag", noire et grinçante, qui a créé la véritable surprise de la soirée.

Sacrée meilleure comédie face à des concurrents comme "La Fabuleuse Mme Maisel", "Veep" ou "Barry", "Fleabag" a aussi raflé la mise de la "meilleure actrice" avec sa créatrice Phoebe Waller-Bridge, également primée pour le scénario lors de cette cérémonie qui équivaut aux Oscars pour la télévision américaine.

"C'est tout simplement merveilleux et rassurant de savoir qu'une femme dégoûtante, tordue et en colère puisse gagner aux Emmys", a lancé l'artiste avec son habituelle ironie, en référence à son personnage.

Produite par la BBC et achetée par Amazon, "Fleabag" avait été ignorée l'an dernier par les Emmy Awards. Mais la seconde saison a suscité un vif engouement, de même que Waller-Bridge qui a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de saison 3.