Spectacle



Le spectacle visuel "Mashahide", qui retrace en son et lumières l'histoire de Rabat, sera organisé samedi sur la rive Bouregreg-Rabat par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle. Initié en partenariat avec la Fondation OCP dans le cadre de ses activités culturelles autour de "Rabat, ville des lumières", l'évènement est un poème visuel spectaculaire d’une durée de soixante minutes, indique la Fondation dans un communiqué.

"Mashahide", qui sera projeté à 21H et 23H sur la muraille des Oudayas, est un voyage féerique dans la mémoire de la capitale Rabat, de sa naissance à nos jours. Il s’attarde sur les événements et les personnages incontournables et relie le passé au présent en mettant en valeur les qualités éternelles d’un art de vivre exceptionnel.



Exposition



L’Institut Cervantes de Rabat a inauguré, jeudi soir, une exposition de la peinture argentine abstraite dont une collection d’œuvres d’art de l’artiste peintre Alejandro Capovilla. Placée sous la houlette de l’ambassade de la République Argentine à Rabat, cette exposition met en lumière plusieurs œuvres d’art abstrait d'Alejandro Capovilla et d'autres artistes peintres argentins tels que Mariano Federico Llaneza, Carina Javase, Mirta Cristina Reinaudo, José Claudio Ruiz, Sonia Ríos, Marchello Chiavazza et la défunte Martha Capovilla.

Visible aux cimaises de la galerie d’exposition de l’Institut Cervantes, l'exposition compte plusieurs toiles de différentes tailles, relatant la richesse culturelle et le panorama naturel qui embrasse les différentes régions du Maroc, avec une teinte colorée qui échappe à toute définition d’Alejandro Capovilla comme pour exprimer, de la manière la plus profonde, "son amour pour la culture marocaine" à travers des œuvres d'art "symboliques du peuple marocain".