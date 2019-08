Placido Domingo



Le ténor espagnol Placido Domingo, programmé dimanche au Festival de Salzbourg, a été chaleureusement applaudi et salué par une standing ovation pour sa première prestation scénique depuis la publication d'accusations de harcèlement sexuel le visant, ont rapporté les médias autrichiens. "Triomphe à Salzbourg, standing ovation pour Domingo en dépit de l'affaire Metoo", titrait le quotidien régional Kleine Zeitung, quelques heures après la représentation de l'opéra Luisa Miller dont l'artiste espagnol de 78 ans était l'interprète le plus attendu. Pour le journal "Salzburger Nachrichten", le public a offert à Placido Domingo "une ovation ostentatoire", alors que le célébrissime chanteur d'opéra est confronté à des accusations de harcèlement sexuel portées par neuf femmes et visant des agissements qui remontent à plusieurs années. Dans une volonté d'offrir un visage soudé, l'ensemble des chanteurs de la production de cet opéra de Verdi s'est présenté sur scène avant le début de la représentation "et a immédiatement été applaudi", tandis le public de l'orchestre "s'est levé d'un bloc sous les cris de bravo", écrit l'agence de presse APA.



Donald Sutherland



L'acteur canadien Donald Sutherland va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival de cinéma de Saint-Sébastien (nord de l'Espagne), ont annoncé lundi ses organisateurs. Agé de 84 ans, "Sutherland a incarné avec talent des dizaines de personnages dans tous les genres: du drame au cinéma de guerre en passant par le thriller, l'horreur ou la science-fiction", ont-ils souligné. Ce prix lui sera remis le 26 septembre. L'acteur, qui avait reçu en 2017 un Oscar d'honneur pour sa carrière, a joué dans plus de 150 films dont "MASH" de Robert Altman, "Des gens comme les autres" de Robert Redford, "1900" de Bernardo Bertolucci, "Les Douze Salopards" de Robert Aldrich ou encore "Ne vous retournez pas" de Nicolas Roeg. Le Festival de Saint-Sébastien (20-28 septembre) doit aussi décerner cette année un prix honorifique à l'actrice espagnole Penélope Cruz et au cinéaste franco-grec Costa-Gavras.