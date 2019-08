Harvey Weinstein



Le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, déjà inculpé à New York pour deux agressions sexuelles, retournera devant le juge lundi pour être informé d'un nouvel acte d'accusation contre lui, a indiqué vendredi le bureau du procureur de New York. Un porte-parole du procureur a décliné tout commentaire, en attendant la comparution de lundi, sur le contenu de ce nouvel acte d'accusation contre l'ex-producteur qui a catalysé le mouvement #MeToo. Il a cependant ajouté que le procès, qui doit s'ouvrir le 9 septembre au tribunal de Manhattan, restait prévu à cette date. Cela laisse supposer que le nouvel acte ne contient pas de nouveaux chefs d'inculpation. Harvey Weinstein, 67 ans, a été accusé depuis octobre 2017 d'abus sexuels allant du harcèlement au viol par plus de 80 femmes, dont de nombreuses célébrités. Mais il a été inculpé pour deux agressions seulement à New York, sur deux femmes différentes, l'une pour un viol en 2013 et l'autre pour une fellation forcée en 2006.



Voix de femmes



La 11ème édition du Festival "Voix de femmes" se veut une invitation au partage, à la fusion culturelle et au vivre-ensemble, a souligné, vendredi soir à M'diq, la présidente de l'Association Voix de femmes et ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich. "Depuis ses débuts, le festival s'est voulu, à travers ses différentes activités et animations, un moment de partage et d'échange, d'ouverture et de tolérance, des valeurs auxquelles le Maroc est fermement attaché", a indiqué, Mme Benyaich lors d'une conférence de presse organisée en marge de la 11ème édition du festival, qui s’est tenue du 20 au 24 août sous le signe "La femme au service du développement". C'est l'occasion de faire valoir, à nouveau, le riche patrimoine de la ville de Tétouan, a-t-elle fait savoir, notant que le festival oeuvre pour la synergie entre la culture et l'essor socioéconomique de la région du Nord.