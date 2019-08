Droits d'auteurs



La répartition des droits d'auteur dans ses catégories musicales, dramatiques et littéraires, qui a profité à 4.479 bénéficiaires, a connu une augmentation significative de 192% pour la période allant de janvier à début août 2019, en comparaison avec la même période de l'année précédente, a indiqué, mercredi, le ministère de la Culture et de la Communication (département de la Communication). "Les répartitions se sont élevées à 25.886.746 dirhams, contre 8.845.321 DH lors de la même période de 2018, et ce grâce à la nouvelle stratégie adoptée pour la gestion des dossiers des adhérents et la déclaration de leurs travaux, une stratégie basée sur la célérité et la précision dans le traitement de ces dossiers", précise le ministère dans un communiqué. En outre, le nombre d'œuvres artistiques et littéraires déclarées a considérablement augmenté entre janvier et début août 2019, pour atteindre 38.230 œuvres, soit une hausse de 4,54% par rapport à la même période en 2018, selon la même source.



Bill Cosby



Les avocats de l'ex-vedette de la télévision américaine Bill Cosby, condamné en 2018 à un minimum de trois ans de prison lors d'un procès emblématique du mouvement #MeToo, ont plaidé lundi devant des juges de Pennsylvanie dans l'espoir d'obtenir l'annulation de sa condamnation. Bill Cosby, 82 ans, autrefois adulé et considéré comme l'incarnation du père idéal, avait été reconnu coupable en avril 2018 par un juge de Pennsylvanie d'avoir drogué et sexuellement agressé une femme, Andrea Constand, 15 ans plus tôt. L'acteur, figure de la lutte pour l'émancipation des Noirs américains, avait été jugé coupable à l'issue d'un second procès au cours duquel cinq femmes, en plus d'Andrea Constand, affirmant avoir été abusées par le comédien, avaient pu témoigner. Le premier procès, où une seule accusatrice autre que Mme Constand avait été autorisée à témoigner, s'était soldé par une annulation: les jurés n’étaient pas parvenus à un accord unanime sur un verdict. Lundi, les avocats de l'acteur - qui n'était pas présent à l'audience - ont plaidé devant un panel de trois juges d'appel réunis à Harrisburg, selon plusieurs médias américains sur place.