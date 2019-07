Maggie Lindemann



La chanteuse pop américaine Maggie Lindemann a été arrêtée en plein concert en Malaisie faute de disposer du permis adéquat pour se produire, a-t-on appris vendredi auprès des autorités, l'artiste parlant d'un "véritable enfer". L'interprète de "Pretty Girl", âgée de 20 ans et qui s'est fait connaître en postant des vidéos sur les réseaux sociaux, a été arrêtée alors qu'elle se trouvait sur scène dans un centre commercial de Kuala Lumpur le 21 juin.

"Je m'excuse auprès de mes fans qui sont venus au concert en Malaisie", a-t-elle écrit jeudi sur Instagram. "J'ai été arrêtée au beau milieu de mon concert et détenue (...) confinée dans un véritable enfer".

Le responsable de l'immigration à Kuala Lumpur, Hamidi Adam, a expliqué que la chanteuse avait été arrêtée car elle ne disposait pas du permis permettant à un artiste de se produire en Malaisie. Des policiers de l'immigration l'ont arrêtée sur la foi d'un renseignement et elle a été relâchée le jour suivant, a-t-il précisé.

Si "elle veut faire un concert dans notre pays, elle doit faire une demande de permis professionnel", a-t-il dit à l'AFP. "Mais l'organisateur ne nous a pas écoutés et est allé de l'avant avec son projet de concert". La chanteuse ajoute qu'après cette arrestation elle n'a pu poursuivre sa tournée en Asie, qui devait la conduire également à Singapour et au Vietnam.



ICOMOS



Le Conseil international des monuments et des Sites (ICOMOS) tiendra sa 19ème Assemblée générale du 12 au 18 octobre prochain à Marrakech. Placé sous le haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement d'envergure internationale, organisé en partenariat avec ICOMOS-Maroc, se propose de faire découvrir la richesse patrimoniale du Maroc, ancrée dans un environnement diversifié et pluriel, de renforcer les échanges culturels entre les différentes régions urbaines et rurales avec les autres cultures du monde, et de mettre en lumière les potentialités culturelles, touristiques et économiques dont recèle le monde rural dans le Royaume, indique un communiqué des organisateurs. Outre les travaux de l’Assemblée générale, les organisateurs de cet événement, initié avec le concours de plusieurs partenaires institutionnels, prévoient aussi un symposium scientifique avec pour thème central "Patrimoine rural : paysages et au-delà".

Ainsi, une centaine d’experts et de spécialistes, marocains et étrangers, du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, en provenance de plus de 110 pays, se retrouveront une semaine durant dans la cité ocre autour d’un programme scientifique et culturel décliné en plusieurs axes et activités.