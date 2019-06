Francis Ford Coppola

Le Prix Lumière 2019 sera remis au réalisateur américain Francis Ford Coppola lors de la 11e édition du Festival Lumière du 12 au 20 octobre à Lyon, dans le centre-est de la France, a annoncé mardi son directeur, Thierry Frémeaux. "Francis Ford Coppola disait souvent qu'il ne voulait plus de distinctions mais il s'est laissé convaincre cette fois", a déclaré le directeur de ce qui est présenté comme le plus grand festival de films classiques au monde, célébré depuis 2009.

A 80 ans, le réalisateur de la trilogie du "Parrain", aux quatre Oscars et deux Palmes d'Or, succède à la comédienne Jane Fonda au palmarès du Prix Lumière, qui récompense une personnalité du septième art pour l'ensemble de son oeuvre.

Après d'immenses succès comme "Patton", "Apocalypse now" ou "Conversation secrète", mais aussi quelques échecs comme "Cotton Club", Francis Ford Coppola s'est retiré pendant une décennie avant de revenir derrière la caméra en 2007 pour "L'Homme sans âge". Depuis 2009, il a signé les plus discrets "Tetro" et "Twixt".



Catherine Deneuve

Catherine Deneuve présidera le 45e Festival du cinéma américain de Deauville, dans l'ouest de la France, prévu du 6 au 15 septembre, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. "Ce que nous aimons chez elle par-dessus tout, c'est sa liberté farouche, ses prises de risque", soulignent les organisateurs dans un communiqué diffusé sur le site du festival.

L'actrice française est depuis le 24 avril à l'affiche de "L'Adieu à la nuit", d'André Téchiné où elle joue le rôle d'une grand-mère dont le petit-fils décide de partir en Syrie. "Prix d'interprétation des trois plus grands festivals de cinéma internationaux (Cannes, Venise, Berlin), Catherine Deneuve est aujourd'hui, de par le monde, le cinéma incarné", ajoutent les organisateurs.