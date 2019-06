Mylène Farmer



Six ans que ses fans attendaient ce moment: sans trahir d'émotion, Mylène Farmer les a comblés en délivrant, pour son retour sur scène vendredi à La Défense Arena, un show gigantesque durant lequel les séquences en playback étaient trop nombreuses.

Les gros plans ne mentent jamais. Superproduction oblige, l'écran géant le long de la scène et les plus petits suspendus au-dessus du public étaient de rigueur pour ce spectacle au dispositif unique pour une production française. Ainsi les 27.000 spectateurs, qui ont rempli la plus grande salle couverte d'Europe, ont-ils pu admirer leur idole de très près et constater que celle-ci ne chantait pas toujours, surtout pendant ses chorégraphies.

Peu importe pour la très grande majorité des fans, même si certains concédaient que ce recours au playback eut lieu plus souvent que d'habitude. Car ils auront vu leur favorite tenir dignement son rang de plus grande show-woman française de ces 30 dernières années au terme des deux heures de concert, le premier d'une série de neuf qui devraient rassembler plus de 235.000 personnes.



Jawhara Talents



Le dépôt des candidatures pour la participation à la 9ème édition du Festival ''Jawhara Talents'' est fixé du 02 au 21 juin, indiquent les organisateurs de cette compétition, dans un communiqué.

Ce concours national est organisé par l'Association des Doukkala dans le cadre du Festival Jawhara, qui a pour ambition de contribuer à la promotion de la culture musicale au Maroc auprès de la jeunesse. L’objectif étant de dénicher les prochains talents de la scène musicale marocaine, ajoute-t-on de même source, soulignant que le festival est un tremplin permettant aux jeunes souhaitant se faire connaître d’accéder à leurs premières scènes devant un large public.

'’Booster la culture musicale dans les rangs des jeunes et dénicher les graines de stars touchant aux genres rap/hip-hop, rock, fusion et châabi, sont les maîtres mots de la compétition’’, fait-on observer de même source. Le jury de présélection est composé de personnalités et de professionnels des arts et des métiers du spectacle. Le jury a pour mission de juger de la pertinence et de la qualité des candidatures reçues avant le 21 juin 2019.