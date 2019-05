Patrimoine culturel



Une avancée notable a été réalisée dans la numérisation des données documentaires, a indiqué le ministère de la Culture et de la Communication - département de la Culture-, faisant état de la numérisation d'un total de 7.000 éléments du patrimoine culturel. Dans le souci de sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine, le ministère poursuit ses efforts de documentation et d'archivage des différentes composantes de cet héritage par sa numérisation dans un système informatique doté d’un portail électronique inventoriant les données du patrimoine culturel, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que ce processus vise à accompagner l’évolution numérique dans le domaine et à démocratiser l’accès à ces fonds. L’outil mis en place a permis une avancée notable dans la numérisation des données documentaires. En effet, ce système compte à ce jour 4965 titres relatifs aux éléments urbanistiques (édifices historiques), 545 titres portant sur les sites archéologiques et 1386 pièces du patrimoine immobilier, outre 117 éléments du patrimoine culturel immatériel, note la même source.



Nuits ramadanesques



La troupe féminine ''Jamiiyate Chorafaa Nissouiya'' pour le Madih s'est produite, le week-end, à l'espace de ''Dar Souiri" à Essaouira, le temps d'une soirée de toute beauté, imprégnée du charme et de la spiritualité du mois sacré du Ramadan. Dans une ambiance de recueillement et de communion, cette troupe souirie a enchanté un public nombreux ayant répondu présent parmi les nationaux et les étrangers, avides de découvrir une facette de la culture et de l'identité marocaine millénaire. Cette soirée singulière, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation d'une série d'activités culturelles, musicales, littéraires et artistiques, spécialement concoctées par l'Association Essaouira-Mogador pour le mois sacré du Ramadan, a été l'occasion de revisiter un répertoire du Samaâ et du Madih aussi riche que varié. Un spectacle attrayant aux rythmes et chants soufis, celui auquel Kalthoum El Houmaïdi, présidente de ''Jamiiyate Chorafaa Nissouiya'' et ses collègues, ont bien voulu inviter gracieusement l'assistance.