Festival ciné plage



La quatrième édition du Festival ciné plage Harhoura aura lieu du 23 au 27 juillet 2019 en présence de nombreuses stars et critiques cinématographiques marocains et étrangers.

Trois actrices seront honorées en l’occasion. Il s’agit d’Amina Rachid, Saida Baâdi et Majdouline El Idrissi.

Selon les organisateurs, cette quatrième session mettra en vedette six longs métrages produits au cours des deux dernières années.

Lancé à l’initiative de l’Association marocaine des arts sans frontières (AMAF), ce festival permet aux vacanciers de joindre l’utile à l’agréable et de se délecter des projections d’une sélection variée de films en plein air tout en profitant chaque soir des activités culturelles, artistiques et sportives prévues au programme.



Thomas Harris



Après treize ans de silence, le romancier américain Thomas Harris, auteur du best-seller "Le silence des agneaux", publie un nouveau roman (sans Hannibal Lecter) qui sortira en français le 22 mai, a-t-on appris mardi auprès de son éditeur. Intitulé "Cari Mora", le livre de l'écrivain âgé de 78 ans sortira en Grande-Bretagne le 16 mai, en Allemagne le 20 mai, aux Etats-Unis et au Canada le 21 mai et dans le reste du monde le 22 mai. Son éditeur français, Calmann-Levy, a prévu un tirage de 90.000 exemplaires. Créateur du terrifiant personnage Hannibal Lecter, le psychiatre cannibale, Thomas Harris, auteur notamment de "Dragon rouge" et du "Silence des agneaux", n'avait rien publié depuis 2006. Ses quatre romans précédents se sont écoulés à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde.