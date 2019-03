Yasmina Khadra

L'auteur algérien Yasmina Khadra sera le président d'honneur du 60ème Salon international du livre de Québec (SILQ) qui se déroulera du 10 au 14 avril, annoncent les organisateurs sur leur site internet. Le SILQ se tiendra au Centre des congrès de Québec (Canada). Il accueillera quelque 1100 auteurs et 550 maisons d'édition.

"J'espère de tout mon cœur que le Salon sera le rendez-vous de toutes les convivialités et de tous les partages. Le Canada a toujours défendu les arts, la littérature et la langue française, pour moi c'est un devoir de me joindre à ce projet", a déclaré l'auteur de la trilogie "Les hirondelles de Kaboul", "L'attentat" et "Ce que le jour doit à la nuit" dans une vidéo enregistrée depuis son bureau à Paris.

Il s'est dit "très fier" d'avoir été choisi comme président d'honneur du SILQ au Canada "le pays du froid qui fait chaud au coeur". Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, est né le 10 janvier 1955 à Kenadsa dans le Sahara algérien. "Khalil" est le dernier roman de l'écrivain paru en 2018.