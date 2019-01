Stromae et Coralie Barbier



La femme de Stromae, Coralie Barbier a fait des heureux sur son compte Instagram. Elle a partagé la première photo de Paul Van Haver avec leur enfant. Sa naissance avait été annoncée en septembre dernier par Het Laatste Nieuws mais le couple n'avait jamais confirmé l'information. Sur la photo publiée sur Instagram, on aperçoit Stromae en vacances tenant dans ses bras son enfant dont le visage est caché par un chapeau. Coralie Barbier a également posté une photo d'elle accompagnée de l'enfant au côté du bébé sur la plage.



Patrimoine



Le bâtiment de "Kalaa Al Hamra", situé à la province d'Al Hoceima, a été inscrit sur la liste du patrimoine national, dans le cadre des efforts visant l'inscription de plusieurs bâtiments et sites historiques sur cette liste, a annoncé samedi le ministère de la Culture et de la Communication. Le ministère a relevé, dans un communiqué, la publication d'une série de décisions et de décrets qui portent sur l'inscription de plusieurs sites et bâtiments sur la liste nationale du patrimoine culturel, principalement Kalaa Al Hamra, qui date des années 30 et se situe dans la commune de Arbiaa Taourirt dans la province d'Al Hoceima. Ce bâtiment qui constitue une partie intégrante de la mémoire collective des habitants de la région, de par son aspect particulier, était considéré comme un château et un siège administratif multi-services grâce à ses 99 pièces, selon le communiqué.

Le ministère vise, à travers les projets d'aménagement et de restauration entamés sur ce site, de faire de Kalaa Al Hamra un attrait touristique et culturel pour la ville d'Al Hoceima et de la région en général, en vue de préserver le rayonnement du patrimoine de la région, de contribuer à la promotion de l'héritage culturel et historique et des potentialités de la commune de Arbiaa Taourirt, a ajouté la même source, notant que le projet de l'inscription de l'édifice de "Kalaa Al Hamra" a été soumis au gouvernement pour approbation.