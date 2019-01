Soutien

Un total de 552 projets dans le secteur de l'édition et du livre ont bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de la Communication-département de la Culture en 2018. Ainsi, 296 projets ont été soutenus au niveau du secteur de l'édition du livre, 91 relatifs aux revues culturelles et 75 dans le cadre de la participation aux salons du livre nationaux et internationaux, indique lundi un communiqué du ministère, ajoutant que 26 projets ont bénéficié du soutien dans le domaine de la création, la modernisation et l'animation des librairies, outre 64 autres en matière de sensibilisation à la lecture publique.



Disney

Entre dessins animés Pixar, super-héros Marvel et chevaliers Jedi de Star Wars, les studios Walt Disney ont récolté quelque 7,325 milliards de dollars en 2018, leur deuxième meilleure performance de l'histoire après les 7,6 milliards empochés en 2016. A ce jour, les tentaculaires studios Disney restent les seuls dans le monde dont les recettes annuelles ont dépassé le seuil symbolique des 7 milliards de dollars. "Grâce au soutien des fans de Disney, Pixar, des studios Marvel et de Lucasfilm de par le monde, cette année a été monumentale pour les studios Disney", se réjouit mercredi dans un communiqué le président du groupe, Alan Horn.

Sur le marché nord-américain, les diverses productions Disney ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,092 milliards de dollars, un nouveau record pour l'industrie cinématographique. Trois films, "Black Panther", "Avengers: Infinity War" et "Les Indestructibles 2", y ont dépassé chacun les 600 millions de recettes. A eux trois, ces superproductions ont rapporté la somme cumulée de 4,64 milliards de dollars dans les cinémas du monde entier.