Pierre Bergé



La quatrième vente de l'extraordinaire bibliothèque de Pierre Bergé a permis de battre le record du monde pour une œuvre originale en français. L'édition originale de "Du côté de chez Swann" de Marcel Proust est partie pour 1,51 million d'euros, un record mondial pour une œuvre originale en français mises aux enchères.

Cet exemplaire rarissime, sur papier du Japon et portant le n° 1, avait été offert par Proust à son ami Lucien Daudet à la fin de l'année 1913. Il était estimé entre 600.000 et 800.000 euros. Le précédent record pour une œuvre originale en français était détenu depuis 2009 par une édition originale des "Fleurs du mal" de Baudelaire, adjugée à l'époque pour 775.000 euros.



Penny Marshall



L'actrice et réalisatrice Penny Marshall, première femme à avoir récolté plus de 100 millions de dollars avec un film, est morte lundi à Los Angeles à 75 ans, a annoncé mardi son agent. Très célèbre dans le monde anglo-saxon pour avoir joué dans la série "Laverne & Shirley" dans les années 1970, elle a succombé à des complications liées à son diabète, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Lorsque Penny a dirigé Tom Hanks dans le film «Big» (1988), elle est devenue la première femme de l'histoire à réaliser un film qui a récolté plus de 100 millions de dollars", souligne le faire-part, rappelant qu'elle avait réédité l'exploit quatre ans plus tard avec "Une équipe hors du commun", film sur les débuts de la ligue féminine de baseball aux Etats-Unis avec encore Tom Hanks. L'acteur, qui est depuis devenu l'un des acteurs américains les plus connus au monde et a remporté deux Oscars, a rapidement réagi. "Au revoir Penny. Qu'est-ce qu'on a ri! Si seulement on pouvait encore le faire. Je t'aime", a-t-il tweeté.