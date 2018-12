Ariana Grande

La nouvelle vidéo de la chanteuse américaine Ariana Grande "Thank U, Next" a battu plusieurs records depuis sa mise en ligne vendredi, devenant notamment la plus rapide à atteindre 100 millions de vues sur YouTube, a indiqué mercredi la plateforme à l'AFP. "Ari", son surnom, a eu besoin d'un peu plus de trois jours seulement pour franchir cette barre et détrôner le Sud-Coréen Psy, qui avait mis quelques heures de plus pour hisser son "Gentleman" au-delà des 100 millions de visionnages, en 2013. La jeune femme de 25 ans avait savamment fait monter l'attente autour de cette vidéo ces dernières semaines, notamment en espaçant d'un mois quasiment la sortie du titre, le 5 novembre, et celle du clip. Elle a également essaimé plusieurs vidéos "teaser", sur les coulisses du tournage, reprenant ainsi les techniques utilisées dans le cinéma, avant la mise en ligne de son clip, vendredi. "Thank U, Next" a également battu le record du plus grand nombre de vues lors des 24 heures suivant la sortie d'une vidéo sur YouTube, avec 55,4 millions de visionnages, pulvérisant les 45,9 millions du groupe coréen BTS avec son titre "IDOL", en août dernier.



Cardi B

La rappeuse Cardi B a annoncé mercredi qu'elle s'était séparée, après quinze mois de mariage seulement, de son époux, le rappeur Offset, avec lequel elle a eu une fille en juillet. "Nous ne sommes plus ensemble", a-t-elle expliqué dans un message vidéo posté sur son compte Instagram, même si cela "pourrait prendre du temps" avant de finaliser une procédure de divorce. L'ancienne strip-teaseuse s'était mariée secrètement avec Offset en septembre 2017, avant d'annoncer publiquement l'information en juin dernier. "Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà", a expliqué l'artiste de 26 ans dans la vidéo. "Et ce n'est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus."