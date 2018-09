Lalo Schifrin

Le compositeur argentin Lalo Schifrin, père de l'inoubliable thème musical de "Mission Impossible", recevra un Oscar d'honneur lors d'une cérémonie organisée tous les ans en novembre à Los Angeles, a annoncé l'Académie. Lalo Schifrin, 86 ans, est l'auteur de plus d'une centaine de musiques de films. Il a grandi en Argentine, mais a étudié la musique classique et le jazz en France, avant de revenir à Buenos Aires pour y travailler dans le cinéma durant les années 1950. Il a notamment composé les musiques du "Kid de Cincinnati" et de "Bullitt", avec Steve McQueen, de "L'Inspecteur Harry", avec Clint Eastwood, d'"Opération Dragon", avec Bruce Lee, et plus récemment celle de "Rush Hour", avec Jackie Chan et Chris Tucker.

Mais c'est le thème de la série "Mission Impossible", systématiquement repris dans les adaptations cinématographiques, qui l'a réellement rendu célèbre. Lalo Schifrin a été sélectionné à six reprises pour l'Oscar de la meilleure musique de film, entre 1967 et 1983, sans toutefois recevoir la prestigieuse statuette.

Son Oscar d'honneur lui sera remis lors de la cérémonie des Governor Awards, le 18 novembre.



Tom Ford

Le créateur américain Tom Ford a présenté mercredi une collection plus sobre que d'ordinaire en ouverture de la Fashion Week de New York, plaçant au second plan le glamour choc qu'il affectionne. Prenant le contrepied de sa dernière livraison, toute en affirmation et en pantalons, le Texan qui vient de fêter ses 57 ans a tout misé sur l'élégance et les codes classiques de la féminité. Jupes crayon, robes fourreau, décolletés, beaucoup de satin et un peu de dentelle, tailleurs, dans des couleurs sages du blanc au noir en passant par le clair, la femme prend, cette saison, l'ascendant sur le vêtement. Sous les yeux de la grande prêtresse du magazine Vogue, Anna Wintour, la mannequin vedette Gigi Hadid a notamment clos le défilé dans une robe avec un grand voile ample dans le dos, qui rappelait le Hollywood des années 50. Quant à Kaia Gerber qui, à 17 ans à peine, est déjà l'un des modèles les plus demandés au monde; elle arborait un tailleur et bustier assortis gris style crocodile, sur une jupe à franges.