Aretha Franklin

La chanteuse afro-américaine Aretha Franklin, interprète de succès comme "Respect" et "I Say a Little Prayer", est dans un état grave, a affirmé lundi un journaliste et ami de la famille de la "reine de la soul".

La chanteuse de 76 ans est "gravement malade à Detroit (nord des Etats-Unis). Sa famille demande au public de prier et de respecter son intimité", a écrit le journaliste Roger Friedman sur son site Showbiz 411. Les chaînes de télévision locales ont ensuite confirmé l'information. "Pour l'instant, Aretha demande aux habitants de la ville de Detroit, à sa famille, de prier pour elle", a déclaré un journaliste de WDIV en direct à l'antenne, en précisant que la star avait demandé à la chaîne de ne pas donner plus de détails sur son état de santé.

"Tout le monde a peur", a déclaré à l'AFP le pasteur Robert Smith, qui officie dans l'église de Detroit où le père d'Aretha Fraklin était révérend, et où elle a commencé à chanter. "Je ne sais vraiment pas ce que ça sera de ne plus l'avoir", a-t-il ajouté.



Prix

Le film "Les morts et les autres " de la réalisatrice brésilienne Renée Nader Messora et du cinéaste portugais João Salaviza a remporté le prix du meilleur film du 22ème Festival de Lima, ont annoncé dimanche les organisateurs. Le jury a décerné le prix spécial au film brésilien "Los Silencios" (les silences) de la réalisatrice brésilienne Beatrice Seigner et le prix de la meilleure réalisation aux cinéastes colombiens Ciro Guerra et Cristina pour le film "Oiseaux de passage".

Le prix de la meilleure actrice est revenu à la Paraguayenne Ana Braun pour son rôle dans le film "Las herederas" (Les héritières) tandis que celui du meilleur acteur a été décerné à l'Argentin Sergio Prina pour son rôle dans le film " El Motoarrebatador".

Beatrice Seigner a également remporté le prix du meilleur scénario pour "Los Silencios" tandis que le prix de la meilleure cinématographie a été remporté par Renée Nader Messora pour "Les morts et les autres".