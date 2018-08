Fondation nationale des musées du Maroc



Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Singapour, entre la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) et le Conseil national du patrimoine de Singapour (CNP), dans la perspective d’une coopération dans le domaine culturel et artistique entre les deux institutions. Paraphé par Mehdi Qotbi, président de la FNM, et Mme Chang, présidente du CNP, ce projet d’accord a pour objectif de dresser les contours d’une coopération de haut niveau entre les deux institutions, en matière d’organisation des expositions et de partage d’expertises managériales



. Ce mémorandum d’entente vient également témoigner de la volonté commune des deux institutions culturelles de promouvoir de manière concrète l’héritage culturel humanitaire à travers l’action des institutions culturelles, en l’occurrence les musées, les bibliothèques et les monuments historiques.



Action culturelle

Les activités de la deuxième édition du programme "Visages. Culture espagnole aujourd’hui", une action culturelle initiée par des professionnels de la culture d’institutions du Maroc et de l’Espagne, auront lieu de septembre à décembre dans 12 villes marocaines, a annoncé jeudi le ministère espagnol de la Culture et du Sport. Les villes de Rabat, Salé, Tanger, Tétouan, Larache, Casablanca, Fès, Marrakech, Nador, Agadir, Kénitra et Oujda accueilleront dans ce cadre une centaine d’événements, dont des expositions, des cycles de cinéma, des concerts de musique, des conférences, des sessions de formation ou des ateliers, précise la même source dans un communiqué. L’objectif du programme "Visages. Culture espagnole aujourd’hui", dont la première édition avait eu lieu en 2016, est de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les spécialistes des différentes industries culturelles des deux pays, relève la même source, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une plateforme de rapprochement à même de renforcer les bases d’une future collaboration enrichissante mettant en exergue l’entente et le bon voisinage entre le Maroc et l’Espagne.