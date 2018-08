Demi Lovato

L'actrice et chanteuse pop américaine Demi Lovato s'est dite reconnaissante d'être en vie, après une overdose qui l'a menée à l'hôpital il y a deux semaines, et a déclaré avoir besoin de temps pour guérir de son addiction, dans un post Instagram publié dimanche. "Je veux remercier Dieu de m'avoir gardée en vie et en bonne santé", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle serait "toujours reconnaissante" du soutien de ses fans et attribuant sa survie au personnel du Centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où elle a été hospitalisée d'urgence le 24 juillet.

Demi Lovato, qui a annulé un concert à Atlantic City prévu deux jours après son hospitalisation, a laissé entendre qu'elle ne réapparaîtrait pas prochainement en public. "J'ai aujourd'hui besoin de temps pour me concentrer sur ma sobriété et ma guérison", a écrit la chanteuse à ses 70 millions d'abonnés Instagram.

Devenue une vedette dès l'enfance avec Disney Channel, Demi Lovato s'est confiée par le passé sur ses problèmes d'addiction, sa dépression et ses troubles du comportement alimentaire.