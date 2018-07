Tony Danza

Cela faisait plus d’une quinzaine d’années que l’on n’avait pas vu Tony Danza dans un rôle régulier à la télévision. L’ancien de “Madame est servie” revient dans une comédie policière made in Netflix intitulée The Good Cop. Danza y campe un retraité de la NYPD peu scrupuleux qui accable son fils, un flic honnête, de conseils éclectiques sur la façon de faire son travail et de mener sa vie amoureuse. Il donne la réplique au chanteur-comédien Josh Groban, qui décroche ici sa première tête d’affiche.

The Good Cop, dont le trailer n’est pourtant qu’un enchaînement de gags, est présenté par son créateur Andy Breckman (Monk) comme une dramédie et devrait logiquement nous servir quelques moments plus sérieux... Pour découvrir le résultat, il faudra attendre encore un peu : la saison 1 sera disponible dans son intégralité dès le 21 septembre sur la plateforme de streaming.



Patrimoine culturel

immatériel

Le ministère de la Culture et de la Communication organise, sur la période allant du mois d’avril à novembre de chaque année, plus de 23 festivals, répartis sur les différentes régions du Royaume, en vue de préserver le patrimoine culturel immatériel et perpétuer la mémoire nationale qui se nourrit d’une diversité et d’une richesse culturelle ancestrale. Ces festivals visent à présenter le patrimoine sous des jours nouveaux, célébrant les expressions artistiques authentiques des différentes régions du Royaume, dans l’objectif de préserver la mémoire nationale, de faire connaître aux générations montantes la richesse et la diversité des composantes de la civilisation marocaine et de rendre hommage aux grands noms du patrimoine culturel immatériel, indique le ministère dans un communiqué.