Kanye West

Kanye West, qui avait annoncé sa bipolarité lors de la sortie de son dernier album, ne va pas franchement mieux. Le mari de Kim Kardashian a confié hier avoir eu des pensées suicidaires sur Twitter.

Il explique avoir visionné le documentaire sur Alexander McQueen, dont la sortie est annoncée le 7 novembre en Belgique. Le créateur de mode s'était pendu le 11 février 2010, au fait de sa gloire.

Kanye West a été tellement touché par le film qu'il a expliqué: "Je me suis connecté à son voyage. Je sais ce que c'est que de vouloir reprendre le contrôle de sa vie même si le seul moyen pour ça, c'est de se suicider."

Il confie dans un deuxième message "avoir eu ce genre de pensée et je vais vous dire ce que je fais pour rester heureux". Son conseil numéro 1 pour ne pas vous suicider: "Eviter de traîner avec des gens qui vous donnent envie de vous tuer.



Festival

Le coup d’envoi de la 18ème édition du Festival national d’Ahidous a été donné samedi soir à Ain Leuh, avec la participation de nombreuses troupes de différentes provinces connues pour cet art amazigh ancestral.

Placée sous le thème de la préservation du patrimoine culturel marocain, cette manifestation vise à créer un espace d’échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs spécialisés en culture amazighe et mettre en lumière l’authenticité de l’art et de la culture amazighs, où convergent plusieurs valeurs véhiculées à travers le chant, la danse collective et la poésie.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a mis en valeur, à cette occasion, l’importance de cette manifestation artistique qui tend à valoriser et préserver l’art d’Ahidous en tant que patrimoine immatériel.

Cet art amazigh authentique est un patrimoine culturel de tous les Marocains, a-t-il indiqué à la presse, tout en mettant l’accent sur les efforts consentis par son département pour l’inscription de cet art sur la liste du patrimoine marocain et sa protection au profit des générations futures.