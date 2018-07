Parution

L’ouvrage intitulé "Homenaje Universal al idioma español" (Hommage universel à la langue espagnole, ndlr), de son auteur Ignacio Buqueras y Bach, a été présenté mercredi soir à l'institut Cervantès de Rabat. "Cette publication est un livre que nous présentons pour faire connaître le potentiel de la deuxième langue la plus parlée de la planète", a indiqué Ignacio Buqueras dans une déclaration à la presse à l'issue de cette présentation. "La langue est un outil fondamental de la communication, que nous sommes tous censés protéger afin de l'améliorer et de la rendre plus efficace", a-t-il souligné, relevant que cet hommage vise à attirer l'attention des responsables afin de promouvoir la langue espagnole. "Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont très importantes vu l'histoire et la culture communes entre les deux pays", s'est réjoui M. Buqueras, faisant état de l'augmentation du nombre de Marocains qui parlent la langue de Cervantes.



Commission d’aide

à la production

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa 2ème session au titre de l’année 2018, du 16 au 20 juillet courant au siège du Centre cinématographique marocain (CCM) à Rabat, a dévoilé les projets de films admis à l'avance sur recettes au titre de la 2ème session de l'année 2018.

Selon un communiqué du CCM, la Commission a examiné 24 projets de films de long métrage fiction, trois projets de documentaires et six projets de films de court métrage de fiction, candidats à l’avance sur recettes avant production. Elle a de même examiné neuf projets de films de long métrage documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani et un projet de scénario de film de long métrage traitant de la même thématique, candidats à l’avance sur recettes avant production, avant de visionner un film de long métrage et deux films de court métrage, candidats à l’avance sur recettes après production.