Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 "Inwi" : Union Yacoub El Mansour tient tête au Wydad de Casablanca

Le CODM s’impose à domicile, le MAS enchaine à Agadir

Lundi 22 Septembre 2025

Botola Pro D1 "Inwi" : Union Yacoub El Mansour tient tête au Wydad de Casablanca
Autres articles
L’Union Yacoub El Mansour et le Wydad de Casablanca se sont neutralisés sur le score d'un but partout (1-1), en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, saison 2025-2026, vendredi au stade olympique à Rabat.
Les locaux ont ouvert le score par le biais d’El Mehdi Balouk (45+4), alors que le WAC a égalisé grâce à Christopher Lorch (51e).

Suite à ce match nul, le club rbati décroche son premier point en D1 et se positionne provisoirement dans le peloton de la huitième place, composé de quatre autres équipes. Les Rouges, eux, rejoignent provisoirement l’AS FAR et le Raja Casablanca à la deuxième place (4 pts).

Le COD Meknès s’est, quant à lui, imposé à domicile sur le FUS de Rabat par 2 buts à 0, samedi en match comptant pour la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l’expulsion d'Oussama Daoui et ont raté l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).

Grâce à cette victoire, le CODM porte son actif à quatre points et rejoint le peloton de la troisième place, qui comprend l’AS FAR et le Raja et le Wydad de Casablanca. Le FUS reste en bas du tableau avec un compteur toujours vierge.
Pour le Maghreb de Fès, il s’est imposé, samedi, sur la pelouse du Hassania d’Agadir par 2 buts à 0.

Les Jaunes et Noirs ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d’Achraf Harmach et Adam Brika. Cette victoire permet au MAS de rejoindre le leader, la Renaissance de Berkane, à la première place (6 pts). Le Hassania, lui, partage provisoirement la huitième place (1 pts) avec quatre équipes.

Libé

Lu 56 fois

Tags : Agadir, Botola Pro D1 Inwi, Le CODM s’impose à domicile, MAS, Union Yacoub El Mansour, Wydad de Casablanca

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication