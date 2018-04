Bientôt un projet de documentation du théâtre marocain

L'Autorité arabe du théâtre et le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques ont signé, lundi dernier, à l'université Ibn Tofail de Kénitra, un protocole d'accord favorisant la mise en œuvre du projet de documentation du théâtre marocain. Ledit syndicat proposera dans un délai d’un mois, à partir de la date de signature du protocole, le plan pratique, scientifique ainsi que le calendrier, qui comprend la participation des institutions, des groupes et des personnes concernées dans la mise en œuvre du projet, qui devrait être achevé à la fin de 2019, selon un communiqué du syndicat.

De son côté, le secrétaire général de l’Autorité arabe du théâtre, Ismail Abdellah, a souligné que la réalisation de ce projet constituera un pilier fondamental pour l'élaboration de projets arabes similaires, enrichissant ainsi le projet de bibliothèque du théâtre arabe, initié il y a quelques années par l'Autorité et mis en œuvre par la création d’une bibliothèque du Festival du théâtre jordanien.

Ainsi, le travail sur ce projet historique, qui devrait constituer un tournant dans le processus de développement du théâtre marocain, nécessitera des efforts nationaux concertés, a fait observer, pour sa part, Messaoud Bouhsin, président du Syndicat marocain des arts dramatiques.