Biden se félicite d'avoir annulé la dette étudiante de près de 4 millions d'Américains

Joe Biden, qui a en grande partie conquis la Maison Blanche en 2020 grâce aux jeunes électeurs, a annoncé mercredi une nouvelle mesure d'effacement de dette étudiante, en se félicitant d'avoir, au total, annulé les créances de ce type pour "près de 4 millions d'Américains".



"Trop d'Américains doivent toujours faire face à des dettes insurmontables en échange d'un diplôme universitaire", a déploré le président américain, candidat à un second mandat, lors d'un discours en Californie.

"Lorsque l'on soulage les Américains de leur dette étudiante, ils sont libres de poursuivre leurs rêves", a-t-il encore déclaré.



Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden a, selon le décompte de son administration, effacé au total 138 milliards de dollars de prêts contractés pour leurs études par environ 3,9 millions d'Américains.



Le démocrate de 81 ans avait promis de faire beaucoup plus, en présentant un plan qui aurait effacé plusieurs centaines de milliards de dollars de dette au bénéfice d'emprunteurs de la classe moyenne et d'anciens boursiers.



Mais le projet a été retoqué par la Cour suprême, à majorité conservatrice, et l'administration Biden a dû se contenter de prendre une vingtaine de mesures plus modestes.

Celle annoncée mercredi bénéficiera immédiatement à certains emprunteurs ayant déjà remboursé pendant dix ans et ayant emprunté au maximum 12.000 dollars.



La Maison Blanche a calculé que la mesure devrait annuler 1,2 milliard de dollars de créances, et bénéficier à 153.000 personnes, qui se verront signifier la bonne nouvelle par un courrier électronique signé par le président.



L'équipe de campagne du démocrate s'efforce de vanter son bilan économique et social, dans l'ensemble très robuste, auprès des jeunes Américains, jusqu'ici très peu enthousiastes face à sa candidature.

Elle a diffusé mercredi un message du jeune élu de Floride Maxwell Frost, premier représentant de la "génération Z" au Congrès.



"Les actions du président sur la dette étudiante contrastent très nettement avec Trump (...). Le président Biden sait que l'annulation de la dette est un sujet important pour les jeunes", a-t-il commenté.

Un sondage publié mercredi par l'université Quinnipiac donne Joe Biden et l'ancien président républicain Donald Trump au coude-à-coude dans les intentions de vote des 18-34 ans (47% pour le premier, 45% pour le second).



L'enquête indique par ailleurs que le démocrate serait encore moins populaire auprès de cette tranche d'âge que son rival conservateur: 30% d'opinions favorables pour Joe Biden chez les jeunes, et 39% pour Donald Trump.