Beth Ditto bientôt en concert à Jazzablanca

La chanteuse américaine Beth Ditto, figure remarquable du rock-punk, se produira sur la scène Anfa à l'occasion de la 13ème édition du Festival Jazzablanca, qui aura lieu du 14 au 22 avril à Casablanca, ont annoncé jeudi les organisateurs de cet évènement artistique.

"A l’occasion de sa 13ème édition, le festival donne rendez-vous au public, le mardi 17 avril sur la scène d'Anfa, pour un concert exceptionnel de la chanteuse américaine Beth Ditto, qui se produira pour la première fois au Maroc", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Auteure, compositrice et interprète américaine, Mary Beth Patterson "tranche dans un univers rock à dominante masculine et aime débiter un rock passé à la moulinette punk", a souligné la même source. Personnage hors norme, elle devient rapidement la figure de proue de "The Gossip", l'un des groupes les plus populaires de sa génération, qu'elle rendra très célèbre avec les albums "That's Not What I Heard" (2001) et "Movement" (2003).

Le troisième opus publié par l'indépendant Kill Rock Stars en 2006, "Standing in the Way of Control", apporte au groupe la reconnaissance internationale, consolidée par des concerts ravageurs, ajoute le communiqué. Sa célébrité dépassant celle de son groupe, cette native d'Arkansas (19 février 1981) décide de se lancer en solo. Après un featuring sur un titre de Simian Mobile Disco Cruel Intentions (2010), la chanteuse sort son premier single "I Wrote the Book", repris dans les quatre titres du EP, éponyme Beth Ditto, en mars 2011. En juin 2017, elle lance son premier single solo "Fire", suivi de son premier album "solo Fake Sugar".

Ce dernier marque ainsi son envol pour une nouvelle carrière musicale avec une vision plus personnelle. A l’hippodrome Casa-Anfa, les festivaliers seront accueillis du 14 au 19 avril sur trois scènes: Le Village, la scène Anfa et le Jazz Club, où des pointures en jazz, blues, funk, rock et musiques actuelles seront au rendez-vous, a précisé la même source. A la Place des Nations unies (scène BMCI), le Festival continuera, du 20 au 22 avril, "son engagement à démocratiser la culture", en garantissant un accès gratuit à de nombreux concerts, faisant ainsi de son caractère populaire "un élément constitutif de son ADN", lit-on au communiqué.

Evénement musical ayant pour objectif de rassembler les musiques du monde entier et de mêler "figures reconnues, groupes confirmés et visages nouveaux", le Festival de Jazzablanca promeut également des artistes marocains dans le domaine des expressions musicales urbaines. Lancé en 2006, Jazzablanca est un Festival international de jazz et musiques actuelles qui rassemble des milliers de festivaliers autour de deux lieux et 4 scènes, pendant 9 jours de festivités, avec pour objectif de proposer des concerts exceptionnels et de découvrir de nouveaux talents.