Besoin en liquidité des banques : Une moyenne hebdomadaire de 60,3 MMDH en mars 2023

Le besoin en liquidité des banques s'est établi en mars 2023 à 60,3 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre 73,9 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution est en relation avec la hausse des réserves de change de la Banque, induite principalement par l'émission du Trésor sur le marché financier international, indique BAM dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.



Dans ce contexte, BAM a ramené ses injections à 73,8 MMDH, incluant notamment 32,8 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 20,6 MMDH à travers les opérations de pension livrée à long terme et 20,3 MMDH dans le cadre des prêts garantis à long terme, souligne la même source.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 3,5 MMDH en mars et le taux moyen pondéré s’est situé à 2,66% en moyenne, fait savoir BAM, notant que ce niveau intègre l’effet de la décision du Conseil de la Banque de relever le taux directeur de 50 points de base (pb) prise le 21 mars 2023.



Sur les autres marchés, les taux des bons du Trésor ont poursuivi en mars leur hausse pour les maturités moyennes et longues alors que ceux des bons de court terme sont restés quasi-stables. En particulier, sur le marché secondaire, les taux se sont accrus en moyenne de 4 pb pour les maturités moyennes et de 23 pb pour celle de long terme.



Pour ce qui est des taux créditeurs, ils ont augmenté en février de 10 pb à 2,38% pour les dépôts à 6 mois et ont diminué de 25 pb à 2,62% pour ceux à un an.