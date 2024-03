Berrechid: Le groupe Mutandis inaugure un nouveau complexe industriel

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a présidé, mardi à Berrechid, la cérémonie d’inauguration du nouveau complexe industriel du groupe Mutandis à Berrechid.



Ce complexe industriel, qui a mobilisé un investissement de 285 millions de dirhams, offre des opportunités professionnelles pour la population locale, grâce notamment à la création de 250 emplois directs.



Dans une déclaration à la presse, M. Mezzour s’est félicité de cet investissement à même de renforcer la capacité de la production nationale et la diversification des produits à forte intégration locale répondant aux besoins croissants des marchés marocain et africain, rapporte la MAP.



Le ministre a inscrit ce projet, "à la pointe de la technologie", dans le cadre des "Hautes Orientations Royales visant à renforcer la souveraineté industrielle et alimentaire du Maroc, à travers la réduction des importations et la promotion des exportations".



Le complexe industriel, qui comprend des unités de production de la détergence liquide, de produits cosmétiques et de boissons, témoigne de la capacité des entreprises marocaines à offrir des produits de qualité internationale à des prix compétitifs, a-t-il souligné.



De son côté, Adil Douiri, PDG du groupe Mutandis, a indiqué que le projet, qui créera pas moins de 300 postes d’emploi directs dans un avenir proche, vise à consolider l'orientation vers la production locale pour remplacer certains produits importés d’usage quotidien.



Il a assuré que l’entreprise marocaine est capable d’offrir ces produits avec la même qualité des multinationales, mais à des prix 15 à 30% moins chers, notant qu’il s'agit aussi de contribuer à la promotion de l'agriculture nationale, à travers la transformation des produits agricoles marocains.



Le nouveau complexe industriel, érigé sur une superficie totale de 40.000 m2, comprend trois usines principales, dont une de Détergence Liquide dotée d’une capacité de production annuelle de 100.000 tonnes. Il s’agit aussi d’une usine cosmétique, avec une capacité de production de 4.000 tonnes par an, et d’une usine de boissons, dotée d’une capacité de production annuelle de 120.000 tonnes.