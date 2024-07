Béni Mellal : Lancement d'une vaste campagne de sensibilisation à la migration régulière

Une vaste campagne d'information et de sensibilisation à la migration régulière, a été lancée, jeudi à Béni Mellal, avec pour objectif de renforcer la résilience des jeunes face à la tentation de la migration irrégulière.



Lancée par Progettomondo Maroc, cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet SûrMaRoute, cofinancé par l’Union européenne en partenariat avec "CIES onlus", "FAMSI" et le Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural.



Cette initiative est également déployée en collaboration avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Béni Mellal-Khénifra, le centre culturel de Béni Mellal et l’Association régionale pour l’éducation et la culture “AREC Bradia”.



Intervenant à l’occasion du lancement de cette campagne, la coordinatrice du projet et représentante de Progettomondo Maroc, Concetta Mannino a mis en avant l’importance de cette campagne pour outiller les jeunes de la région en leur transmettant les connaissances nécessaires pour prendre des décisions responsables sur leur avenir, relevant que “SûrMaRoute” se veut une opportunité pour amorcer un dialogue et créer des passerelles, non seulement entre les cultures mais aussi vers des opportunités de développement personnel et professionnel.



Au menu de cet événement de deux jours, plusieurs activités de sensibilisation aux avantages de la migration régulière dont un match de football interculturel, organisé en collaboration avec l’Association sportif "Panorama" et l’association "Confédération des Élèves Étudiants et Stagiaires Africains Étrangers au Maroc" et CESAM Béni Mellal.



Cette compétition se tiendra à la salle couverte du Complexe sportif de Béni Mellal, avec des équipes féminines issues de différents milieux culturels, symbolisant l'unité et le pouvoir du sport en tant que langage universel de cohésion.



La deuxième journée sera consacrée à une présentation du conte 'Bghit Bladi’, un livret réalisé par les femmes du club de lecture. Elle sera suivie de la pièce de théâtre 'Rêve’ au Centre culturel, qui explore les thèmes de l'intégration et du dialogue interculturel.



Les actions de SûrMaRoute ne s'arrêtent pas là. Au cours des 12 prochains mois, la campagne prévoit des sessions d'information continues, des ateliers, et des programmes d'éducation, tous conçus pour renforcer la résilience des communautés face à la tentation de la migration irrégulière et pour promouvoir les voies légales et sécurisées.



ProgettoMondo est une ONG fondée en 1966, engagée dans la lutte contre les différentes formes de pauvreté et d’inégalité au niveau mondiale. Arrivée officiellement au Maroc en 2001, l'action de l'ONG est centrée sur les questions de la femme, de l’alphabétisation et de l’éducation des enfants.