Benguérir : Rencontre sur le mécanisme d'accompagnement des établissements d’enseignement public et des bassins scolaires

Le mécanisme d'accompagnement des établissements d’enseignement public et des bassins scolaires au niveau de la région de la région Marrakech-Safi a été au cœur d’une rencontre régionale tenue, lundi à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna.



Organisée par l'Académie Régionale d'Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi sous le thème "Un mécanisme d’accompagnement des établissements d'enseignement au service des objectifs stratégiques de la feuille de route", cette rencontre vise à examiner les mécanismes et stratégies susceptibles de contribuer à la réduction d’un tiers le taux de déperdition scolaire pour atteindre le troisième objectif stratégique de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité.



Ainsi, les débats devraient être sanctionnés par des recommandations à même de contribuer à l’institutionnalisation d’un mécanisme d'accompagnement des établissements et bassins scolaires, la mise en œuvre des opérations proposées dans les bassins d’expérimentation au niveau de la région ou leur adaptation aux conditions de ces bassins, tout en veillant à maintenir les objectifs fixés dans la feuille de route et la création d’une dynamique de communication entre ces bassins d'expérimentation, avec un focus en matière de gestion sur les approches participatives et de réflexion collective.



S’exprimant à cette occasion, le directeur provincial de l'éducation nationale à Rehamna, Moha Mohammadi, a mis en avant l'importance de cette rencontre dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026, insistant sur l'implication de l’ensemble des acteurs, le financement, la gouvernance et la formation en tant que conditions essentielles pour la réalisation de ces objectifs.



Le responsable s’est aussi attardé sur les objectifs stratégiques majeurs de ce mécanisme d’accompagnement des établissements d'enseignement public et des bassins scolaires.



Pour sa part, le coordinateur national de ce mécanisme, Mohamed El Machrafi, a abordé les principes sur lesquels repose ce mécanisme, soulignant la nécessité de mettre en relief et de valoriser les initiatives au sein du système éducatif afin d’assurer l’épanouissement des élèves et leur permettre de réaliser leurs projets personnels.



Au menu de cette rencontre, à laquelle ont pris part, des cadres relevant des services centraux du ministère, des directeurs et directrices d’établissements scolaires constituant les bassins scolaires de la région, ainsi que des coordinateurs provinciaux, comprenait plusieurs ateliers axés sur "L'analyse du concept des activités parallèles", "Les contraintes de mise en œuvre des activités parallèles et sportives dans l'établissement d'enseignement" et "Le rôle du mécanisme d’accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d’activités parallèles et sportives au sein du bassin".