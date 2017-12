Benatia courtisé par Arsenal

Mehdi Benatia serait dans le collimateur du club anglais d’Arsenal. S’après Sky Sport, les Gunners sont prêts à casquer 40 millions d’euros pour s’attacher les services du capitaine du Onze national qui est en train de réaliser de si belles choses avec son club de la Juventus de Turin. Sa dernière performance est son but de la victoire de la Juve samedi dernier contre l’AS Rome.

Le contrat de Mehdi Benatia avec la Vieille Dame court jusqu’en juin 2020 et apparemment le champion d’Italie n’est pas près de céder son défenseur, surtout que la Juventus devra faire bientôt sans Brazaglli pour qui l’heure de la retraite approche.

En tout cas, si le transfert de Mehdi Benatia à Arsenal prendrait forme, il sera le second joueur marocain à porter les couleurs de la formation londonienne après Marouane Chamakh.

Avant de rejoindre la Juventus de Turin, club avec lequel il a disputé cette saison 14 matches avec 2 buts à la clé, Mehdi Benatia avait été sociétaire des équipes italienne d’Udinese et de l’AS Rome ainsi qu’allemande du Bayern Munich.