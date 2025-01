“Basma wa ifada”, une initiative pour soutenir la scolarisation des élèves du primaire

Les activités de la caravane “Basma wa ifada” visant à renforcer les activités numériques, sportives et culturelles au profit des élèves des établissements d'enseignement primaire dans la préfecture de M’diq-Fnideq, se sont poursuivies samedi au niveau de l’école communautaire El Kadi Ayad dans la commune de Belyounech.



Organisée à l’initiative de l’association “Conseil maison des jeunes à M'diq”, en partenariat avec le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) et la direction préfectorale de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports de M’diq-Fnideq, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de la phase III de l'INDH, notamment l’axe relatif à l'appui à la scolarité et l'épanouissement des enfants.



Selon le document de présentation de l’initiative, cette activité récréative et éducative vise à renforcer l’épanouissement des élèves en les impliquant dans des activités sportives, culturelles et numériques, à encourager la scolarisation et à lutter contre le décrochage scolaire, à renforcer l'esprit de citoyenneté, les compétences et les soft skills des élèves, et à découvrir leurs talents sportifs et culturels.



Cette étape de la caravane, à laquelle ont participé plus de 100 élèves de la commune de Belyounech, a été marquée par l'organisation d'ateliers de formation dans les technologies numériques, la robotique, la photographie, le recyclage et les échecs, en plus d’activités sportifs et de divertissement, avant la distribution de prix et de cadeaux aux enfants méritants.



Dans une déclaration à la MAP, la responsable de la caravane, Maha El Hadri, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de l’association “Conseil maison des jeunes à M'diq” relatif à l’appui à la scolarisation et l’épanouissement des enfants au titre de la rentrée scolaire 2024-2025.



Cette caravane est l’occasion pour les enfants d'acquérir de nouvelles capacités et compétences à travers les formations proposées, notamment en matière d’innovation, de robotique, d'impression 3D, de photographie, d'échecs et de recyclage, a-t-elle ajouté.



La caravane, qui a démarré le 25 décembre et se poursuit jusqu'au 25 janvier, fera le tour de 14 établissements scolaires dans la préfecture de M'diq-Fnideq, dont 7 en milieu rural, et bénéficiera à près de 5.000 élèves.



Il est à noter que la caravane “Basma wa ifada” fait partie de 40 projets programmés dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” pour la période 2019-2024 dans la préfecture de M’diq-Fnideq, auquel l’INDH a alloué 23,7 millions de dirhams et qui bénéficiera au total à plus de 17.000 bénéficiaires.