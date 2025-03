Barrage Bouassame : Aucun risque pour la sécurité après inspection

Le ministère de l'Equipement et de l'Eau a assuré, mardi, que le barrage Bouassame ne présente aucun risque pour la sécurité après les récentes intempéries.



"A la suite des récentes précipitations, une visite d’inspection menée le 18 mars 2025 par la Direction Générale de l’Hydraulique a confirmé l’absence de tout risque compromettant la sécurité du barrage Bouassame", souligne un communiqué du ministère.



Après un examen approfondi, les experts du ministère ont relevé qu’aucun signe d’instabilité du barrage ou de ses appuis n’a été détecté et qu’aucune infiltration d’eau au niveau des fondations n’a été observée, poursuit-on.



Ils ont également relevé que les deux vannes de vidange de fond ont été testées et fonctionnent correctement et que des venues d’eau ont été constatées sur le parement aval, sans présenter de danger particulier compte tenu du profil du barrage, qui assure sa grande stabilité, précise la même source.



Le barrage Bouassame est situé dans la province d’Al Hoceima, avec une capacité de 100.000 m3. La fin des travaux a eu lieu en 2014 et sa réception définitive a été faite en septembre 2015.



Le ministère de l’Equipement et de l’Eau réaffirme sa stricte vigilance en faveur de la sécurité des infrastructures hydrauliques. Il rappelle que la conception, la construction et l’exploitation des barrages sont rigoureusement encadrées par la loi n°30.15 relative à la sécurité des barrages.