Barid Al-Maghrib consolide son rôle de leader de la confiance numérique au Maroc

Barid Al-Maghrib confirme sa position de leader en tant que prestataire de la confiance numérique (PSCo) au Maroc, avec l’obtention de l’agrément de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) relevant du département ministériel de l’Administration de la défense Nationale, et ce, conformément à la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.



En vertu de cette habilitation, Barid Al-Maghrib continuera à délivrer des certificats de signature et de cachet électroniques, offrant aux particuliers et aux entreprises la force probante de leur identité numérique et la validité légale de leur signature apposée sur les documents électroniques, tout en respectant les standards de sécurité les plus stricts.

Pour rappel, véritable précurseur dans ce domaine, Barid Al-Maghrib a lancé dès 2011 le service «BaridE-Sign», en tant que premier prestataire agréé dans le cadre de la loi n°53-05 relative aux échanges électroniques de données juridiques.



Depuis, le Groupe accompagne divers écosystèmes, tant dans le secteur public que privé, dans la mise en place de plateformes de dématérialisation conformes aux exigences nationales et internationales en la matière, renforçant sa position ainsi que son rôle dans l’accompagnement du programme national de la transition numérique au Maroc.