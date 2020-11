Baisse du trafic commercial des passagers au cours du mois dernier

Le trafic commercial des passagers a enregistré, sur les dix premiers mois de l’année 2020, une baisse de 70,79%, par rapport à la même période en 2019, s’établissant à 6,144 millions voyageurs, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Le trafic international a affiché un recul de 71,87%, du fait d’une décroissance de l’ensemble des secteurs géographiques, notamment, l’Europe (-71,06 %), l’Afrique (-71,55 %), le Moyen et Extrême Orient (-77,94 %) et l’Amérique du Nord (-75,17 %), précise l’Office dans ses statistiques mensuelles. Pour le seul mois d’octobre, les aéroports du Royaume ont enregistré une baisse de l’ordre de 82,02%, par rapport à la même période de l’année 2019, en accueillant 388.659 passagers, contre 2.161.696 passagers en octobre 2019, fait savoir l’ONDA, ajoutant que l’aéroport Mohammed V a accueilli 46% environ du trafic passager global, contre 848.373 passagers pour la même période de l’année 2019, en régression de 79,08 %. Le trafic aérien de l’aéroport Marrakech Menara a, quant à lui, reculé de 94,88 %, en accueillant 30.662 passagers, de même que l’aéroport Agadir Al Massira qui a accueilli 29.085 passagers, en baisse de 83,34%, rapporte la MAP. Le trafic aérien domestique a enregistré une diminution de l’ordre de 69,72%, avec 82.781 passagers accueillis, alors que le trafic aérien international qui représente 78,70% du trafic global, a enregistré 305.878 passagers, en baisse de 83,80%, relève la même source. Ce résultat en baisse concerne tous les marchés, notamment celui de l’Europe qui représente généralement plus de 86% du trafic aérien global, avec une régression de 83,01%, précise l’Office. En ce qui concerne le trafic d’avions, l’ONDA fait état de 5.024 mouvements d’avions durant le mois d’octobre 2020, en baisse de 71,94% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 48,27% de ce trafic, alors que Marrakech Menara occupe 8,30% et Agadir Al Massira 7,52 %. Le fret aérien a enregistré, quant à lui, une baisse de 39,46% en octobre 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant ainsi à 5.075,19 tonnes.