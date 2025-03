Baisse du taux directeur à 2,25% : la décision prendra effet à partir du 20 mars 2025

La décision du Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) de réduire le taux directeur à 2,25% prendra effet à partir du 20 mars 2025, annonce la Banque Centrale dans un communiqué.



Lors de sa première réunion trimestrielle de 2025, le Conseil de BAM a décidé de réduire, pour la deuxième fois consécutive et la troisième depuis juin dernier, le taux directeur de 25 points de base (pbs) à 2,25%, rapporte la MAP.



Cette décision tient compte de l’évolution prévue de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix et en vue de renforcer son soutien à l’activité économique et à l’emploi.



Le conseil continuera de suivre de très près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions réunion par réunion sur la base des données les plus actualisées.