Baisse de l'indice de production du secteur extractif en 2022

Après une hausse de 2,1% en 2021, l’indice de production du secteur extractif a enregistré une baisse de 18,6% au terme de l’année 2022, selon les données publiées par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Précisons que cette évolution recouvre une baisse de 10,1% au premier trimestre, de 15,6% au deuxième trimestre, de 19% au troisième trimestre et de 28,9% au quatrième trimestre 2022, comme le souligne ce Département relevant du ministère de l’Economie et des Finances dans sa note de conjoncture de mars 2023 (N° 313).



Selon les explications fournies par la DEPF, ce retrait résulte de la baisse de l’indice de la production des « Produits divers des industries extractives» de 30,2% et de la hausse de celui des «Minerais métalliques» de 8,2%.



Principale composante du secteur extractif, la production de phosphate brut a parallèlement baissé de 20,1% au terme de l’année écoulée, après une hausse de 1,8% à fin 2021, a fait savoir la DEPF indiquant en outre un recul de 6,7% de la production des dérivés de phosphates à fin 2022.



Toujours selon la DEPF, «en dépit de ce repli en termes de production, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est apprécié de 36% au terme de l’année 2022, bénéficiant de la hausse des cours mondiaux des produits phosphatés enregistrée cette année».



Il est à noter qu’au titre du mois de janvier 2023, la hausse du prix moyen à l’export de phosphate brut, en glissement annuel, s’est maintenu, favorisant un accroissement de la valeur de ses exportations de 3,8%, souligne la DEPF.



Concernant les ventes à l’étranger des dérivés de phosphates, il ressort de la dernière note de conjoncture qu’elles «se sont repliées, en valeur, de 42,8% à fin janvier 2023, sous un effet conjoint prix et volume, après une hausse exceptionnelle de 159,8% un an auparavant».



La Direction des études et des prévisions financières en déduit que «le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a reculé de 38,6% à fin janvier 2023, après +151,9% l’année précédente».



Par ailleurs, la valeur des expéditions de la rubrique «Autres extractions minières» s’est raffermie de 29,2%.



Pour rappel, la valeur ajoutée du secteur extractif, en volume, s’était soldée par une baisse de 7,7%, en moyenne, au terme des neuf premiers mois de 2022, faisant suite à un retrait de 4,8% au premier trimestre, de 7,8% au deuxième trimestre et de 10,4% au troisième trimestre 2022.



Dans sa note de conjoncture du mois précédent (février, N°312), la DEPF avait estimé que cette évolution est en ligne avec celle de la production de phosphate brut qui s’était repliée, en volume, de 11% au premier trimestre, de 16,5% au deuxième trimestre et de 20,3% au troisième trimestre 2022.



Dans une précédente analyse, cette tendance baissière s’était accentuée au quatrième trimestre 2022 avec « un recul de 31,6%, portant sa baisse à fin 2022 à 20,1%, après un recul de 16,1% à fin septembre 2022 et une hausse de 1,8% à fin 2021 ».



Ainsi, et dans une moindre mesure, la production des dérivés de phosphates était ressortie en baisse de 6,7%, après un repli de 1,7% un an auparavant.



La DEPF avait en revanche estimé que « la valeur des exportations de phosphates et dérivés s’est appréciée de 43,9% au terme de l’année 2022, pour atteindre 115,5 milliards de dirhams et ce, après une hausse de 57,8% un an auparavant».



Alain Bouithy