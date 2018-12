Bahia Amrani à la tête de la FMEJ

Lors des trois prochaines années, Bahia Amrani sera aux commandes de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ). Candidate unique à ce poste, la directrice de publication de l’hebdomadaire « Le Reporter », a été élue vendredi dernier, à Casablanca, lors du huitième Congrès de la Fédération, en lieu et place de Noureddine Miftah.

« Le nouveau bureau de la FMEJ est appelé à relever plusieurs défis durant son mandat, notamment ''la crise" que traverse le secteur et le parachèvement des chantiers ouverts ». C’est par ses mots que Bahia Amrani s’est adressé aux 80 congressistes présents lors dudit congrès. Des mots qui font planer dans l’air, l’idée d’un mandat efficient et chargé en problématiques. Bahia Amrani, membre fondateur de la FMEJ, a également souligné « l'importance de la complémentarité entre la presse écrite et la presse électronique, afin d'améliorer le contenu du produit médiatique ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle en connaît un rayon à ce sujet. Des connaissances et une solide expérience acquises après avoir travaillé pour plusieurs médias nationaux et internationaux (BBC, Jeune Afrique, l'Express…).