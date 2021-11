Badr Labied se distingue lors du concours d'art "BIC Art Master Africa"

L'artiste marocain Badr Labied s'est distingué lors du concours d'art "BIC Art Master Africa" initié par BIC, la marque internationale leader en matière de produits de papeterie, de briquets et de rasoirs.



"L'artiste marocain Badr Labied s'est illustré par la qualité de son œuvre intitulée 'Enchantez la vie africaine' grâce à laquelle il a réussi à remporter le prix du concours dans la catégorie +nationale+", indique un communiqué de BIC qui vient de dévoiler la liste des gagnants de son concours "BIC Art Master Africa".



"Lorsque j'ai découvert ce concours, j'ai tout de suite su que je devais y participer. Pour moi, créer est vital puisqu'il me permet de voir la vie autrement et de laisser voyager mon esprit", a déclaré Badr Labied, cité dans le communiqué.



Et d'ajouter: "Je tiens à remercier BIC pour ce prix, mais aussi pour m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer à travers la plateforme régionale BIC Art Master Africa, qui est entièrement dédiée à l'art, aux talents, mais aussi à la promotion de la créativité et de l'expression artistique".



Badr Labied, le champion marocain "BIC Art Master Maroc 2021" a ainsi réussi à se démarquer à travers son œuvre "Enchantez la vie africaine", aux côtés de Astral Msekeli, couronné "BIC Art Master Afrique du Sud" et qui s'est distingué par son œuvre "Ubuntu", ainsi que Stanley Were, consacré “BIC Art Master Kenya 2021" pour son œuvre "Life is what you make it".



S'exprimant sur les résultats de cette compétition, Peter Van den Broeck, senior vice-président et directeur Général, Moyen-Orient et Afrique a déclaré: "Nous sommes fiers de constater que le concours BIC Art Master Africa ne cesse chaque année de mobiliser et de faire participer de plus en plus de talents africains.



La relation de BIC avec l'art est très ancienne. Elle s’exprime plus que jamais à travers le concours BIC Art Master Africa qui nous a permis de soutenir des milliers de talents dans la région". Et d’ajouter : "Cette année, nous avons décidé d'étendre ce concours au Moyen-Orient. Nous sommes convaincus que nous continuerons à motiver et à mettre en lumière les talents de la région, encourageant ainsi la créativité auprès de la génération future".