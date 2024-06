Baccalauréat. Le dépôt des réclamations ouvert jusqu'au 29 juin

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports informe, mercredi, les candidats qui ont passé les épreuves de la session normale de l'examen national du baccalauréat - session de juin 2024 que le dépôt des réclamations relatives aux erreurs matérielles liées aux résultats obtenus est ouvert jusqu'au 29 juin.Dans un communiqué, le ministère souligne que le dépôt sera fait exclusivement à travers le système électronique de la gestion des réclamations, notant qu'aucune réclamation parvenue hors de ce système ne sera traitée. Pour ce faire, les candidats scolarisés désirant déposer leurs requêtes peuvent accéder à ce système électronique à travers leurs comptes "Massar", via le lien https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.De même, les candidats libres peuvent déposer leurs réclamations à travers leurs comptes "Candidature bac", via le lien http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx