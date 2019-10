BMCE Bank Of Africa remporte le titre «Elu service client de l’Année Maroc»

BMCE Bank of Africa a obtenu le prestigieux titre «Élu service client de l’année Maroc 2020». Une distinction qui vientsoulignerl’excellence du service client et traduire l’engagement fort de la banque vis-à-vis de ses clients et prospects. En effet, et poursa 3ème édition au Maroc, le concours a décerné, jeudi 24 danssa cérémonie de remise des prix, le titre «Élu service client de l’année Maroc 2020» àBMCE Bank of Africa dans la catégorie Banque. Cette distinction a été obtenue suite à des enquêtes ‘client mystère’ étalées sur une période de 4mois(demai à août 2019) et baséessur une approchemulticanale du service client de BMCE Bank of Africa. En effet, l’organisme en charge de cette étude a réalisé un audit approfondi, articulé autour de visites physiques au réseau des particuliers & professionnels sur le territoire national, d’appels téléphoniques, d’e-mails/formulaires et de navigations sur le site Internet de la banque.