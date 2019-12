BMCE BOA entame son cycle de conférences sur la loi de Finances 2020

BMCE Bank of Africa a entamé, depuislundi à Oujda, la 3ème édition de son cycle de conférences régionales sur la loi de finances 2020, au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, professions libérales et clientèle privée. Ce cycle de conférences, placé sous le thème «Les nouveautés réglementaires et fiscales de la loi de finances 2020 et la contribution libératoire», vise à répondre au mieux aux besoins en information de la clientèle de BMCE Bank of Africa concernant la loi de finances 2020. L'objectif est d’expliquerles nouveaux dispositifs de la loi de finances 2020, l’impact des révisions financières sur les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans cette loi. Acet effet, l’expert-comptable El Mehdi Fakir a présenté un exposé détaillé sur les mesures fiscales et la contribution libératoire contenues dans la loi de finances 2020, avec un accent mis sur les dispositions touchant au domaine économique et au monde de l’entreprise. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Fakir a indiqué que cette rencontre vise la vulgarisation et la sensibilisation du public sur l’importance et la singularité de la loi de finances 2020, qui intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales. Ce cycle de conférences, qui sillonnera plusieurs villes du Maroc, mettra en exergue les mesures à caractère exceptionnel prévues dans cette loi et qui permettent aux contribuables concernés (personnes physiques et morales) de régulariser leur situation fiscale, a-t-il souligné, ajoutant que ces mesures ont pour objectif de rétablir la confiance tant réclamée par une partie des contribuables, à l’image de l’amnistie sur les bilans rectificatifs. De son côté, le directeur régional de BMCE Bank of Africa dans l’Oriental, Jilali Hachimi, a relevé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement annuel des entreprises de la région à travers les cycles des conférences sur la loi de finances, afin que les entrepreneurs puissent se familiariser avec les nouvelles dispositions fiscales. Il a, par ailleurs, indiqué que BMCEBank of Africa a signé récemment une convention de partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, dans le but de contribuer au développement économique à traversla dynamisation de l’entrepreneuriat territorial dansla région. Cette rencontre a été marquée également par un exposé du directeur général du CRI de l’Oriental, Mohamed Sabri, qui a présenté les missions, les outils et les objectifs du CRI après sa restructuration, notamment l’amélioration de la compétitivité de la région, le renforcement de l’attractivité pour les investissements, la création d’emplois et la réduction des disparités territoriales et sociales. Le cycle de conférences de BMCE Bank of Africa se poursuivra dans différentes villes du Royaume entre décembre et janvier (Nador 24/12, Marrakech 07/01, Agadir 09/01, Casablanca 14/01, Rabat 16/01 et Tanger 21/01), pour mettre à la portée de ses clients et prospects touteslesinformations nécessaires visant à faciliter leur activité au quotidien, en mettant à leur disposition des programmes d’animation, de networking et d’échange avec les participants et experts de la banque. Depuisson lancement en 2017, le cycle de conférences régionales sur la loi de finances a été organisé dans 8 régions du Maroc, mobilisant plus de 1.200 participants.