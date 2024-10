Aziz Hattab remporte le Prix du meilleur acteur au Festival international du court métrag

L’artiste marocain Aziz Hattab a remporté, vendredi à Tripoli, le prix du meilleur acteur lors de la première édition du Festival international du court métrage de Libye, pour son rôle dans le film "Jours gris" de la réalisatrice Abir Fathouni.



L'œuvre a concouru dans la catégorie des courts métrages dramatiques lors de cette manifestation cinématographique, qui comprenait trois compétitions, dont une dédiée aux courts métrages documentaires et une autre aux courts métrages d'animation.



Dans la catégorie des films dramatiques, "Sarakish" du réalisateur iranien Yasser Ahmadi a décroché le premier prix, tandis que le deuxième prix de cette catégorie a été décerné au film "Qarn wa set aawam" (un siècle et six ans) de l’Egyptien Mohamed Nassif. Le film "Osfour Tala mina chebak" (Un oiseau regarde par la fenêtre), réalisé par les Libyens Malik Zitouni et Adou Amjad Abou Zoueida, a quant à lui remporté le troisième prix.



Par la même occasion, le Prix du meilleur film dans la catégorie des courts métrages documentaires est revenu au "Seau", du réalisateur yéménite Adel Mohamed Al-Haimi. Le deuxième prix a été obtenu par "Sihr Arimal" (La magie des sables) du Omanais Walid Saad El Khourouji, tandis que le troisième prix a été attribué au film "Taht" (en dessous) du réalisateur irakien Ahmed El Taher.



Ce festival cinématographique, baptisé du nom du réalisateur et scénariste libyen Mohamed Ali Al Farjani, a été marqué par la participation de plusieurs œuvres représentant le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, Oman, la Palestine, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Bahreïn, la Jordanie, ainsi que la Belgique, l'Italie, l'Iran, l'Espagne et le Royaume-Uni.



Cette première édition a également été l’occasion de jeter la lumière sur le cinéma libyen, notamment à travers des tables rondes et rencontres autour de plusieurs thématiques liées à l’histoire et l'évolution du cinéma libyen ou encore sur les réalités des salles de cinéma dans le pays.